Erzurum'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Erzurum'da, İsa Koçak (18) yönetimindeki 25 GA 497 plakalı otomobil, İhsan Doğramacı Bulvarı'nda stabilize bir yola geçtiği sırada bir araca çarparak takla attı. Bu korkunç kaza sonucu, sürücü İsa Koçak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araçta bulunan Emre Koçak (14), Bengisu Güney (19) ve Baran Şakıroğlu (17) yaralandı. Yaralılar, olaya müdahale eden ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Koçak'ın cesedi savcı incelemesinin ardından otomobilden çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı