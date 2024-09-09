Erzurum'da Tarihi Tabyalarda 'Vatan Savunması' Dersi Verildi

Erzurum'un Tarihi Tabyalarında Eğitim Programı

Erzurum'da, geçmişte şehrin savunmasında büyük rol oynamış olan tarihi tabyalarda "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" dersi gerçekleştirildi. Bu tarihi etkinlik, Osmanlı Devleti döneminde doğu sınırlarının korunmasına yönelik stratejik öneme sahip Aziziye ve Mecidiye tabyalarında yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin Açıklamaları

Etkinliğin açılışında konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bu dersin böyle tarihi bir mekanda verilmesi oldukça anlamlı. Kentimizin tarihi tabyaları, bakım ve onarımlarının yanı sıra çevre düzenlemesi için 23 farklı kuruma zimmetledik. Erzurum, Doğu'da tabya şehri. Bu tabyaların gelecek nesillere aktarılması için mücadele verdiğimizin altını çizmek istiyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vurgu Yaptığı Eğitim Anlayışı

Etkinlikte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise eğitimle ilgili görüşlerini paylaşarak, "Milletleri millet yapan değer yargılarıdır. Gençlerimizi içten destekleyen ve onlara örnek olacak bir eğitim anlayışı benimsememiz gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Rektörün Tarihi ve Eğitime Dair Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, tarihi tabyalarda eğitimin önemini vurgulayarak, "Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür. Öğrencilerimizi bu toprakların kahramanlarından ilham alarak geleceğe hazırlıyoruz," şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan Tarih Vurgusu

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, özellikle Çanakkale ve Gazze konusundaki yazılı eserlerin yetersizliğine dikkat çekerek, gelecekte bu tarihleri daha iyi anlatma gayretinde olacaklarını belirtti.

Etkinliğin Sonuçları ve Bilgiler

Programın sonunda tarihçi-yazar Abdurrahman Zeynal, öğrencilere tabyaların tarihi süreçleri hakkında bilgiler vererek tarihin ve kültürel değerlerin önemini anlattı.