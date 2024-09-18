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Erzurum'da Tarihi Toparlak Tabyası'nda Mıntıka Temizliği

Erzurum'da jandarma, tarihi Toparlak Tabyası'nda mıntıka temizliği gerçekleştirdi, ecdada vefa projesi ile doğa koruma çalışmalarına katkı sağlandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 22:53
Erzurum'da Tarihi Toparlak Tabyası'nda Mıntıka Temizliği

Erzurum'da Tarihi Tabyada Temizlik Çalışmaları

Erzurum'da Jandarma ekipleri, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında (1877-1878) kentin savunmasında kritik bir öneme sahip olan Toparlak Tabyası'nda mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Bu temizlik çalışması, Erzurum Valiliği'nin desteği ve İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluğunda yürütüldü.

Vali Çiftçi'nin Talimatıyla Başlatıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı emir doğrultusunda 9 Temmuz'da başlatılan proje kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli rol oynamış 23 tabyanın koruma sorumluluğu çeşitli kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına devredildi.“Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi”

Bu proje dahilinde, Toparlak Tabyası'nın sorumluluğu İl Jandarma Komutanlığı'na devredildi. Jandarma, komando, asayiş destek birlikleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, tabyada kapsamlı bir mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

Temizlik Çalışması Dron ile Görüntülendi

Kalp şeklindeki tabya alanındaki temizlik çalışmaları, havadan drone ile görüntülendi. Bu sayede hem tarihî mirasın korunmasına hem de çevre temizliğine katkı sağlandığı belirtildi.

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