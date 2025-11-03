Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti

Olayın ayrıntıları

Erzurum'da meydana gelen olayda, iddialara göre Salih A. ile Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde ikamet eden Nermin T. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın ardından bölgeden kaçmaya çalışan kadını silahla vuran zanlı, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etti.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, gerekli işlemlerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Salih A., daha önce aynı kurumda çalıştığı Nermin T.'yi 2023 yılında bıçakla yaralamış ve bu suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden 22 Ekim'de izinli çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkililerce sürdürülüyor.

