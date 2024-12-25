Erzurum'da Taş Ambarlar'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da Tarihi Taş Ambarlar'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ında meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının kaynağının elektrik kontağı olduğu düşünülüyor.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

1860-1870 yıllarında askeri ambar olarak inşa edilen Taş Ambarlar, son dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm amaçlı restorasyona tabi tutulmuştu. Yangın ihbarı üzerine, Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ne itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık kaç saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Vali ve Belediye Başkanından Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yangının ardından tarihi yapıya giderek durumu yerinde inceledi. Vali Çiftçi, olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler neticesinde belirleneceğini ifade etti.

Tarihi Yapının Durumu Hakkında Bilgi

Vali Çiftçi, yangının 7 bin metrekare alanı kaplayan çatıda hasar oluşturduğunu ancak binanın içinde herhangi bir problem yaşanmadığını vurguladı. “Yangından gerek AFAD, Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken belediyeleri, gerekse Orman Bölge Müdürlüğü hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı,” dedi.

Çatının Yeniden Restore Edilmesi Planlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, yangının zarar vereceği bir durum olmadığını belirtti. Yangının kaynağı hakkında bazı ipuçlarının mevcut olduğunu, çatıda kullanılan cam elyaf ve elektrik kablolarının yangına neden olabileceğini dile getirdi. Zafer Aynalı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. "Yangında can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı," dedi.

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.