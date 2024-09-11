Erzurum'da Teknoloji Eğitimi İçin Önemli Adım: T3 Vakfı Eğitmen Kampı Başladı

Erzurum'daki Eğitmen Kampı Başladı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılan "Eğitmen Kampı" programı başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, üç gün sürecek.

Katılımcılar Deneyimlerini Geliştirecek

Programda, Türkiye genelinden olduğu kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 125 eğitmen ve 25 yöneticinin katılımıyla 30 farklı başlıkta eğitim verilecek. Eğitimler, eğitim bilimleri, teknoloji, matematik ve girişimcilik gibi konuları kapsayacak.

Vali Çiftçi: Teknolojik Bağımsızlık ve Rekabet Önemli

Program açılışında konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, teknolojik gelişimin önemine vurgu yaptı. "Ülkemiz, dönüşüm sürecine yön vermeyi hedeflemekte. Teknolojik bağımsızlık ve rekabet artırma gayesiyle bu tür kampanyalar kritik öneme sahiptir," dedi.

Başkan Sekmen: Sağlıkta Yerli Üretime Geçiyoruz

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yerli üretimin önemini vurguladı. "Türkiye'deki sağlık ürünlerinin yüzde 85'inin ithal olduğunu hatırlatarak, medikal ürünlerin ülkemizde üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

T3 Vakfı Başkanı: Üreten Bir Nesil Yetiştiriyoruz

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, özellikle gençlerin motor beceri ve tasarım yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. "Amacımız, bilim merkezlerimizde, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve Türkiye'nin uzay programına katkıda bulunmaktır," dedi.

Hıdır, kamp sonunda katılımcılara kazandıracakları tecrübeleri de paylaştı. Vali Çiftçi, Başkan Sekmen ve üniversite rektörlerine TEKNOFEST montu hediye edilerek program sonlandırıldı.

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Erzurum'da 3 gün devam edecek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitmen Kampı" program başladı. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen programda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.