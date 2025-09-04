Erzurum'da Telefonda 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: Kadın 1 Milyon 430 Bin Lira Kaybetti

Erzurum'da telefonda 'polis ve savcı' dolandırıcılığı: 1 milyon 430 bin lira kayıp

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan Gündoğdu G., kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Şüpheliler, Osman Bektaş Mahallesi'ndeki mağdurun kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla operasyon düzenleneceğini söyleyip para talep etti.

Olayın detayları

İddiaya göre Gündoğdu G., evindeki yaklaşık 1 milyon 430 bin lira değerindeki altınları bozarak, şüphelilerce iletilen Sami K. adına verilen IBAN numarasına para yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gündoğdu G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağdurun parayı yatırdığı banka ile iletişime geçti. Yapılan incelemede gönderilen paranın bir kripto varlık alım satım platformu'na aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma sürüyor

Emniyet güçleri, söz konusu dolandırıcılık şebekesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, benzer yöntemlerle karşılaşan vatandaşları resmi kurumları aramadan para veya değerli eşya teslim etmemeleri konusunda uyarıyor.