Erzurum'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 8 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Terörle Mücadele Operasyonu
Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını gerçekleştiren kişilerin tespitine yönelik önceden hazırlık yapıldı.
Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi
Gözaltına alınan şüpheliler, Karayazı, Karaçoban ve Çat ilçelerinde belirlenen adreslerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Jandarma ekipleri, alanında uzmanlaşmış personalarıyla bu operasyonu gerçekleştirdi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlar için sevk edildi.