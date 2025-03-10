Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 32 Kişiye Adli İşlem

Erzurum'da Terör Propagandası İle Mücadele

Erzurum'da, sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 32 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şubat ayında sosyal medya hesaplarına yönelik sanal devriye faaliyetleri yürütmüştür.

Yasa Dışı Faaliyetlere Karşı Adımlar Atıldı

Gerçekleştirilen denetimlerde, terör propagandası yapan ve hukuka aykırı içerik paylaşan toplam 32 kişi tespit edilerek adli işlemler başlatılmıştır. Bunun yanı sıra, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 253 site ve hesap için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.