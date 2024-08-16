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Erzurum'da Terör Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişiden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:37
Erzurum'da Terör Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Terör Propagandası Operasyonu

Erzurum'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi arasından biri tutuklandı. Operasyon, il emniyet müdürlüğünün titiz çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylemlerinin önüne geçmek amacıyla sosyal medya platformlarındaki propagandayı engelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler S.K, C.B. ve İ.I. serbest bırakıldı.

Devam Eden Çalışmalar

Emniyet güçleri, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen terör propagandalarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

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