Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme gelen kızıl tilki olayı, hayvanların korunması adına önemli bir adıma neden oldu. Bir kişi, yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak gerçekleştirdiği kötü muamele görüntülerini paylaşmasının ardından, yetkililer harekete geçti.

Olayın Gelişimi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki incelemeleri sonucunda Ardıçlı Mahallesi’nde yaşanan durumu tespit etti. Ekipler, söz konusu videoyu paylaşan kişinin kimliğini belirledi ve şüpheliyi yakaladı.

Hukuki İşlem Başlatıldı

Yakalanan şüpheli hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Bu durum, hayvan haklarının korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.