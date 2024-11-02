DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.390.168,85 -0,72%

Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Eski hastane bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:18
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Üzücü Kaza Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum’da bulunan eski Palandöken Devlet Hastanesi bahçesine düşen bir otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay, muhalefet makamı Muhammet Yıldırım'ın (30) yönetimindeki 25 ABB 736 plakalı aracın Çat yolundan şehir merkezine ilerlerken kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Yangın Çıktı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kontrolden çıkan otomobil, hastane binasının bahçesine düştükten sonra motor kısmında yangın çıkardı. Araçta bulunan Yıldırım ile birlikte yolcular Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından kazanın bildirilmesi ile birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal kaza yerine sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı, ancak maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve yangın çıkan otomobildeki 3 kişi hayatını...

Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve yangın çıkan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
2
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Türkiye'den Sırbistan'a Taziye Mesajı
4
Kars'ta Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
5
Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cansız Bedeni Bulundu
6
Deprem Bölgesindeki Alacaklılara Taksit Süreleri Uzatıldı

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer