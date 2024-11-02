Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Üzücü Kaza Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum’da bulunan eski Palandöken Devlet Hastanesi bahçesine düşen bir otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay, muhalefet makamı Muhammet Yıldırım'ın (30) yönetimindeki 25 ABB 736 plakalı aracın Çat yolundan şehir merkezine ilerlerken kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Yangın Çıktı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kontrolden çıkan otomobil, hastane binasının bahçesine düştükten sonra motor kısmında yangın çıkardı. Araçta bulunan Yıldırım ile birlikte yolcular Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından kazanın bildirilmesi ile birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal kaza yerine sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı, ancak maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve yangın çıkan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.