Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:40
Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum'da, hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Kadir Ç. idaresindeki 27 ALK 09 plakalı hafif ticari aracın, Mete M. tarafından kullanılan 25 AEE 888 plakalı otomobille çarpıştığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Ali Ravi Caddesi kesişiminde gerçekleşti.

Kaza Sonrası Durum

Kaza sonrası ihbar edilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların isimleri şöyle sıralandı:

  • Otomobildeki Ayça M. ve Hilal M.
  • Hafif ticari araçtaki Yıldıray Ç., Gamze Ö., Eyüp A., Fatma Ç. ve Serdar Ç.

Tüm yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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