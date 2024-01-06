Erzurum'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

E-80 kara yolunda Ilıca yönünde giden Mesut T. yönetimindeki otomobil, Tarımsal Kalkınma Enstitüsü Müdürlüğü yakınında aynı şeritte ilerleyen Fırat K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.





Çarpışmanın şiddetiyle Fırat K. nin kullandığı otomobil bariyerlere çarpıp devrilirken, Mesut T. nin kullandığı otomobil de 100 metre ilerdeki refüje çarparak durabildi.

ERZURUM'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 3 KİŞİ YARALANDI





Polis ve sağlık ekipleri, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine geldi. Kazada Fırat K. ile aracındaki Bilen K. ve Gülcemal K. yaralandı. Yaralılar, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.