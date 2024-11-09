Erzurum'da Tüp Dolum Tesisinde Yangın: Bir Yaralı

Yangın Erzurum'un Organize Sanayi Bölgesi'nde Patlak Verdi

Erzurum'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tüp dolum ve üretim tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın hemen ardından gerçekleşen patlama ile birlikte, yangının etkisi hızla yayıldı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yangın sonrası yapılan ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin Çabalarıyla Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürüldü. Ancak, çıkan yangın tesisin çeşitli bölgelerinde hasara yol açtı.

Polis Güvenlik Önlemleri Aldı

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olay yerini kontrol altına aldı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Erzurum'da tüp dolum ve üretim tesisinde çıkan yangın nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın tesiste hasara sebep oldu.

Erzurum'da tüp dolum ve üretim tesisinde çıkan yangın nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın tesiste hasara sebep oldu.