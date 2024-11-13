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Erzurum'da Tuz Çalısı Fideleri ile Verimli Meralar Yaratılıyor

Aşkale'de tuz çalısı fideleri dikilerek meraların verimliliği artırılacak ve hayvan beslemesi desteklenecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:51
Erzurum'da Tuz Çalısı Fideleri ile Verimli Meralar Yaratılıyor

Erzurum'da Tuz Çalısı ile Meraların Verimliliği Artacak

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, 2 bin 500 rakımlı meralara tuz çalısı fideleri dikildi. Bu uygulama, özellikle büyük ve küçükbaş hayvan beslemesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, deneme amaçlı olarak gerçekleştirilen proje kapsamında 1500 tuz çalısı fidesi, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger’in katılımıyla Sazlı Mahallesi'ndeki meralarda toprakla buluşturuldu.

Tuz Çalısı İle Çorak Araziler Verimli Hale Gelecek

Tuz çalısı, çorak ve tuzlu alanların verimli hale getirilmesi açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bu bitkiler, kullanılmayan veya verimsiz toprakları hayvanlar için uygun yem alanlarına dönüştürme potansiyeline sahip.

Tuz çalısının, derin kazık kök yapısı sayesinde su ihtiyacının az olması, yüksek mineral ve vitamin içeriği ile hayvanların beslenmesinde sağladığı faydalar dikkat çekiyor. Açıklamada, "Tuz çalısı yetiştiriciliği, hayvanlar için otlak sağlamak ve tuzlu alanların değerlendirilmesine yardımcı olmak açısından faydalıdır. Bu bitkiler, özellikle koyun ve keçi gibi otobur hayvanlar için iyi bir yem kaynağıdır," ifadesine yer verildi.

Ayrıca, tuz çalısı bitkileri, hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, toprak erozyonuna maruz kalmış alanlarda kök yapılarıyla bu erozyonu engellemeye de katkı sağlamaktadır. Bu durum, meraların biyolojik çeşitliliğinin artmasına yardımcı olarak, toprağın daha verimli hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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