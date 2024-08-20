Erzurum'da Umudun Renkleri Sergisi Açıldı

Erzurum'da Umudun Renkleri Sergisi

Erzurum'da, devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireylerin hazırladığı "Umudun Renkleri" sergisi, el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmalarla dolu bir etkinlik olarak açıldı.

Kültür Yolu Festivali Kapsamında

Bu anlamlı sergi, Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenleniyor. Serginin açılışı, Yakutiye Kent Meydanı'nda yer aldı ve katılımcılara ilham veren eserlerle dolu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılışta, İl Müdürü Hasan Yakut, serginin önemine vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve diğer yetkililer açılış kurdelesini birlikte kesti.

Özdemir ve beraberindekiler, sergiyi gezerek, eserleri inceleme fırsatı buldu ve çalışmaları yapan çocuklarla sohbet etti.

Katılımcılara Sunulan Atölye Çalışmaları

Sergide, devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireylerin hazırladığı çeşitli eserlerin yanı sıra, festival süresince ziyaretçilere çömlek yapımı, ebru sanatı, bardak üzerine tasarım baskı ve ahşap yakma gibi atölye çalışmaları da sunulacak.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sağ 2) ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sağ 2) ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sağ 2) ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sağ 2) ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sağ 2) ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ile dezavantajlı bireyler el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi açtı. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sağ 2) ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.