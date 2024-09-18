Erzurum'da Üniversite Kazanan Öğrencilere Hoş Geldin İkramı

Öğrenciler Erzurum'a Hoş Geldin!

Erzurum'a üniversite kazanan gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir organizasyon ile kente varış noktalarında karşılanıyor. Havalimanı, otogar ve tren garında gençlik liderleri ve yurt yetkilileri öğrencileri bekliyor.

Karşılama Stantları Kuruldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, havalimanı, otogar ve tren garında kurulan stantlar ile yeni gelen öğrencilere "hoş geldin" denilmektedir. Gençlik liderleri, gelen öğrencileri çeşitli hediyelerle ağırlayıp, barınacakları yurtlara yönlendiriyor.

Devletin Şefkatli Kolları

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, devletin öğrencilere sunduğu sıcak karşılamadan bahsederek, "Öğrencilerimizi anne baba kucağından daha iyi ağırlamak için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı. Çakmur, üniversite öğrencilerine verdikleri öneme dikkat çekerek, "Geleceğimiz olan üniversiteli öğrencilerin daha huzurlu ve refah bir ortamda eğitim görmesi amacıyla hepimiz seferber olduk." dedi.

Erzurum'a üniversite kazanarak gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla havalimanı, otogar ve tren garında karşılanıyor.

Erzurum'a üniversite kazanarak gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla havalimanı, otogar ve tren garında karşılanıyor.

Erzurum'a üniversite kazanarak gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla havalimanı, otogar ve tren garında karşılanıyor.