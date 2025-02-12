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Erzurum'da Üniversiteler Arası Kış Oyunları Coşkuyla Başladı

Erzurum, Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'nın açılışına ev sahipliği yaptı. 400 sporcu 11 farklı kategoride mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:00
Erzurum'da Üniversiteler Arası Kış Oyunları Coşkuyla Başladı

Erzurum'da Kış Oyunları Açılışı Yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları açılış töreni, Erzurum'da yer alan Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum bar ekibi etkileyici bir gösteri sundu. Törene katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu tür organizasyonların kente büyük katkısının olduğunu vurguladı.

2025 Hedefleri

Vali Çiftçi, 2025 yılında Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Turizm Başkenti ve ayrıca Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edileceğini bildirdi. "Bu yıl 70'i aşkın etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu dönem, hem kış sporları hem de turizm açısından oldukça hareketli geçecek," dedi.

Ayrıca, kış sporları etkinliğinin 11 farklı kategoride 400 sporcu ile yapıldığını belirten Çiftçi, Dünya Snowboard Kupası'nın mart ayında Erzurum'da düzenleneceğini duyurdu.

Büyük Organizasyonlar Geliyor

Çiftçi, yaz aylarında da büyük organizasyonların gerçekleştirileceğini ve temmuzda yaz oyunlarının düzenleneceğini ifade etti. Ağustos

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gelecek yıllarda tüm federasyonlarla iş birliği yapacaklarını ve organizasyonların daha geniş etkileşimle düzenleneceğini açıkladı. Törende plaket takdimi yapıldı ve katılımcılara ikramlar sunuldu.

Programda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

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