Erzurum'da Üsteğmen Fatih Çelik'in Cenaze Töreni Düzenlendi

Fatih Çelik'in Cenazesi Erzurum'da Defnedildi

Görev yaptığı Mardin'de kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Üsteğmen Fatih Çelik, tedavi sürecinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Çelik'in cenazesi, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tören Detayları

Çelik için Narmanlı Camisi'nde öğle namazının ardından bir cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulurken, tören öncesinde helallik alındı. Cenaze namazı sonrasında, Çelik'in naaşı, askerlerin omuzlarıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı.

Katılımcılar ve Vali ile Askeri Yetkililer

Cenaze namazına; Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gibi birçok yetkili ve şehidin yakınları katıldı.

Geçmişe Kısa Bir Bakış

Üsteğmen Fatih Çelik, 18 Aralık 2022'de Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi edilmiştir. Mardin'deki tedavi süreci sonrasında, 6 Ocak 2023 tarihinde Erzurum'a sevk edilmiş, burada devam eden yoğun bakım sürecinde yaşamını yitirmiştir.

Görev yaptığı Mardin'de kalp krizi geçiren ve tedavi için kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Mardin 14. Komando Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Çelik (30) için Narmanlı Camisi'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Törene, üsteğmenin babası Osman Çelik (ortada) katıldı.

Görev yaptığı Mardin'de kalp krizi geçiren ve tedavi için kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Mardin 14. Komando Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Çelik (30) için Narmanlı Camisi'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Törene, üsteğmenin babası Osman Çelik (ortada) katıldı.