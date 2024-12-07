Erzurum'da Usulsüz Avcılara Büyük Ceza: 22 Kişiye 69 Bin TL

Erzurum'da Kaçak ve Usulsüz Avcılık Operasyonu

Erzurum'da, kaçak avlanma ve avlanma usullerine uymama nedeniyle 22 kişiye toplamda 69 bin 919 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kasım ayı içerisinde Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarına yer verildi.

Denetimlerin Sonuçları

Yapılan çalışmalar neticesinde; avlanma izni almadan avlanan 9 kişi, avlanma yasağı olan bölgelerde avlanan 7 kişi, komisyonun belirledikleri dışında ses, manyetik dalga ve ışık yayan cihazlarla avlanan 1 kişi, avcılık belgesine sahip olmayan 3 kişi, belirlenen avlanma miktarını aşan 1 kişi ve Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenmemiş alanlarda kara, hava ve yüzer araçlarla avlanan 1 kişi tespit edildi.

Sonuç olarak, kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadele kapsamında 22 kişiye toplam 69 bin 919 lira idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerin devam edeceği ve kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.