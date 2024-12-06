Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli adreslere ve şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Operasyonlar neticesinde, İran uyruklu A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, Erzurum'da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.