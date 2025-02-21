Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı: 11 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları Sonucu 6 Kişi Tutuklandı

Erzurum'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 kilo 614 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Ekipleri Harekete Geçti

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında düzenlendi. Operasyonların başarılı geçmesinde, narkotik dedektör köpekleri "Su" ve "Magnum"un da önemli rolü oldu.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Yürütülen çalışmalarda, M.M. (36), A.A. (20), S.A. (22), A.A. (32), S.S. (27) ve H.M. (22) isimli altı kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu operasyonlar, Erzurum'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir diğer göstergesi olarak değerlendiriliyor.