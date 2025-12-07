Erzurum'da Yaban Keçileri Tek Tek Sayılıyor: 6 Ekiple Envanter Başladı

Doğa Koruma ekipleri sahada

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban keçisi popülasyonunun tespitine yönelik kapsamlı bir envanter çalışması yürütüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanı türlerinin ve popülasyonlarının varlığını ve büyüklüğünü tespit amacıyla tür ve saha bazında envanter çalışmaları yapıyor. Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bu amaçla 6 ekiple Oltu, Olur, İspir, Uzundere ve Tortum ilçelerinde yaban hayatı envanter çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, "Envanter çalışmalarında dürbün, teleskop ve son teknoloji termal droneler kullanıyor. Bu sistemlerle dağda daha kolay sayım yapabiliyorlar. Yaban hayatı geliştirme sahalarımızın hedef türleri değerlendirildiğinde sayım zamanı, iklime bağlı olarak değişmekle birlikte her yıl kasım ayında başlayıp şubat ayına kadar sürüyor. Bu yılki envanter sezonumuz da bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla Olur İlçesi Kaban ve Akdağ avlığında başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek" denildi.

Çalışma, bölgedeki yaban keçisi varlığının nicel ve nitel verilerle ortaya konmasını hedefliyor; elde edilecek veriler koruma ve yönetim politikalarına altyapı sağlayacak.

