Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle 3 Kişi Yaralandı

Erzurum'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:59
Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle 3 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Rabiana Mahallesi'nde bulunan tarihi Erzurum Evleri'nde yan bakma sebebiyle çıkan kavga, 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

20 yaşındaki Mevlüt M., 22 yaşındaki Emirhan Ş., 33 yaşındaki Kubilay Y. ve 29 yaşındaki Emrah K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sopa, sandalye ve kürek gibi malzemeler kullanıldı. Sonuç olarak, Kubilay Y., Emrah K. ve Mevlüt M., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından, durumu acil olan yaralılar için sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü ve sonrasında ifadeleri alınmak üzere emniyete yönlendirildi.

Ayrıca, kavganın taraflarının geçmişte de çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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