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Erzurum'da Yaralı Çobanaldatan Kuşu Doğaya Salındı

Erzurum'da yaralı çobanaldatan kuşu, tedavi ve bakım sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:23
Erzurum'da Yaralı Çobanaldatan Kuşu Doğaya Salındı

Erzurum'da Yaralı Çobanaldatan Kuşunun Hayata Dönüşü

Erzurum'un kırsal alanlarında yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Bir vatandaşın fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü'ne ihbar ettiği kuş, hızlı bir şekilde kurtarıldı.

Tedavi Süreci ve Bakım

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alınan yaralı kuş, detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavi altına alınan çobanaldatan, şırınga ile beslenerek güçlendirildi.

Doğaya Salınma Anı

Bakım ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan kuş, doğanın kollarına geri dönerken, ekolojik denge için önemli bir adım atılmış oldu. Doğaya bırakılışı, kuşun özgürlüğü ve doğadaki yerini alması için büyük bir umut taşıyor.

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