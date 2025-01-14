Erzurum'da Yaşlı Çiftin Evi Yangında Kül Oldu

Pazaryolu'nda yaşanan yangında, 69 yaşındaki Şevki ve Gülkız Kurt çiftinin evi kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:09
Erzurum'da Yaşlı Çiftin Evi Yangında Kül Oldu

Yangın, Pazaryolu'nda Gece Saatlerinde Patlak Verdi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde yaşanan üzücü olayda, Şevki (69) ve Gülkız Kurt çiftinin evi, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kumaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangın Hızla Büyüdü

Gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve hem evin tamamını hem de bitişikteki erzak deposunu sardı. Yangının büyümesiyle yaşlı çiftin uğradığı maddi hasar ciddi boyutlara ulaştı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine, Pazaryolu Belediyesi itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaklaşık iki saatlik bir mücadele ile alevleri kontrol altına almayı başardı.

Kaybedilen Değerler

Yangında yaşlı çiftin evinin yanı sıra depoda bulunan erzak ve odunlar da tamamen yandı. Bu olay, yerel halk ve yetkililer arasında büyük üzüntü yaratırken, afet sonrası yardım çalışmaları için harekete geçileceği belirtiliyor.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında, yaşlı çiftin evi ve erzak deposu kullanılamaz hale...

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında, yaşlı çiftin evi ve erzak deposu kullanılamaz hale geldi.

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