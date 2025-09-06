Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı

Erzurum'da yaya kazası: Arzu Aksakallı hayatını kaybetti
Kaza ve süreç
Erzurum'da meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Arzu Aksakallı (41) ağır yaralandı. Olay, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi üzerinde gerçekleşti.
34 ABE 880 plakalı aracın sürücüsü Yakup B. (28) yönetimindeki otomobilin çarpması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksakallı hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücüye ilişkin gelişme
Olay yerinde, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.