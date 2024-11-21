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Erzurum'da Yediuyur Yavrusu Şırıngayla Besleniyor

Erzurum'da koruma altındaki yediuyur yavrusu, vatandaşlar tarafından bulunan bitkin halde koruma altına alındı ve şırınga ile besleniyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:00
Erzurum'da Yediuyur Yavrusu Şırıngayla Besleniyor

Erzurum'da Yediuyur Yavrusu Koruma Altında

Erzurum'da, nesli koruma altındaki yediuyur yavrusu, bitkin halde bulundu. Kentin kırsal alanında vatandaşlar tarafından fark edilen yavru, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü'ne bildirildi.

Özenle Bakımı Yapılıyor

DKMP ekipleri tarafından teslim alınan yediuyur yavrusu, koruma altına alındı. Veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, yavrunun yaklaşık 6 santimetre uzunluğunda olduğu belirlendi. Şimdi, şırınga yardımıyla damla damla süt verilerek besleniyor.

Doğal Yaşama Dönecek

Yediuyur yavrusuna gerekli bakım ve tedavi süreçleri uygulandıktan sonra, tamamen sağlığına kavuşup erişkin döneme geldiğinde doğal yaşam alanına bırakılacak. Bu, hem bölgenin ekosistem dengesi için önemli hem de nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına katkı sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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