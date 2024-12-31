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Erzurum'da Yılbaşında 3.485 Kolluk Kuvveti Görev Alacak

Erzurum'da yılbaşı kutlamaları için 3.485 güvenlik personeli görevlendirilecek. Vali Çiftçi, tedbirlerin artırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:54
Erzurum'da Yılbaşında 3.485 Kolluk Kuvveti Görev Alacak

Erzurum Yılbaşı İçin Tedbirler Alınıyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı kutlamaları için 3.485 güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile birlikte Çat Polis Uygulama Noktası'nda denetim gerçekleştirdi.

2025'e Merhaba Dedi

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftçi, yarın 2025 yılına "merhaba" denileceğini belirtti. Ayrıca, üç ayların başlangıcı ve Perşembe günü Regaip Kandili olduğunu hatırlatarak, 2025'in tüm Erzurumlulara ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Çiftçi, yeni yılın huzur ve güven içerisinde kutlanması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 110 ayrı noktada, 574 ekiple ve 3.485 personelle tedbirlerin artırıldığına dikkat çekerek, "Bu alınan tedbirlerin ilimizin güvenlik ve asayişini sağlamak amacıyla olduğunu bilmelerini ve destek olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Umuda Açılan Kapılar

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Çiftçi, 2024'te yaşanan üzücü hadiselerin geride kalmasını, Filistin, Lübnan, Suriye ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının sona ermesini umduğunu söyledi. Ayrıca, 2025 Avrupa Kış Sporları ve Turizm başkenti olan Erzurum'un bu süreçte bereketli olmasını diledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 485 personelin görev...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 485 personelin görev başında olacağını söyledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 485 personelin görev...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 485 personelin görev başında olacağını söyledi.

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