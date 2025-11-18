Erzurum'da Yoğun Sis: Pasinler'de Otobüs-Tır Çarpıştı — 13 Yaralı

Erzurum'da yoğun sis nedeniyle Pasinler yolunda bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı; kazada 13 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:45
Erzurum'da Yoğun Sis: Pasinler'de Otobüs-Tır Çarpıştı — 13 Yaralı

Erzurum'da Yoğun Sis: Pasinler'de Otobüs-Tır Çarpıştı — 13 Yaralı

Yerel yolda görüş mesafesinin düşmesi kazaya sebep oldu

Erzurum'da dün geceden bu yana etkisini artıran yoğun sis, özellikle trafikte tehlikeli koşullar oluşturdu. Pasinler ilçesini kent merkezine bağlayan yolda meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambülanslarla hastanelere sevk edildi ve yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Pasinler yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe verildi ve ekipler ulaşımı yönlendirdi. Olay yerinde güvenlik güçleri ve trafik ekipleri inceleme başlattı.

Güvenlik güçleri, kazaya ilişkin soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

ERZURUM’DA DÜN GECEDEN BU YANA ETKİLİ OLAN SİZ KAZALARA SEBEP OLDU. PASİNLER İLÇESİNDE KENT...

ERZURUM’DA DÜN GECEDEN BU YANA ETKİLİ OLAN SİZ KAZALARA SEBEP OLDU. PASİNLER İLÇESİNDE KENT MERKEZİNE BAĞLAYAN YOLDA DA BİR YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI.

ERZURUM’DA DÜN GECEDEN BU YANA ETKİLİ OLAN SİZ KAZALARA SEBEP OLDU. PASİNLER İLÇESİNDE KENT...

İLGİLİ HABERLER

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
2
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
3
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
4
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
5
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
6
Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da 27-30 Kasım 2025
7
Prematüre Bebeklerde 'Altın Saat' Hayat Kurtarıyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları