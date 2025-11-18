Erzurum'da Yoğun Sis: Pasinler'de Otobüs-Tır Çarpıştı — 13 Yaralı

Yerel yolda görüş mesafesinin düşmesi kazaya sebep oldu

Erzurum'da dün geceden bu yana etkisini artıran yoğun sis, özellikle trafikte tehlikeli koşullar oluşturdu. Pasinler ilçesini kent merkezine bağlayan yolda meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambülanslarla hastanelere sevk edildi ve yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Pasinler yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe verildi ve ekipler ulaşımı yönlendirdi. Olay yerinde güvenlik güçleri ve trafik ekipleri inceleme başlattı.

Güvenlik güçleri, kazaya ilişkin soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

