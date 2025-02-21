Erzurum’da Yolcu Otobüsü Devrildi: 37 Yaralı

Erzurum'da Yolcu Otobüsü Kazası: 37 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti. Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı ve Ağrı'dan Erzurum'a giden 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Velibaba mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Yoldan çıkarak arazide devrilen otobüste sürücüyle birlikte toplamda 37 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi. Bu durumun, kazanın başlıca nedenleri arasında olabileceği düşünülüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.