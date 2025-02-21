Erzurum'da Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu 37 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:34
Erzurum'da Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu 37 Yaralı

Erzurum'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 37 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan Velibaba mevkisi'nde bariyere çarparak devrildi. Kaza sonucunda otobüsün sürücüsü ve 36 yolcu yaralandı.

Kaza ihbarının ardından sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın yaşandığı bölgede kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

Horasan Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yaralı Öğrenci Kazayı Anlattı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 19 yaşındaki Kafkas Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Muhammed Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası 112'yi aradığını belirtti.

Aktaş, "Tatil sonrası okulun başlaması üzerine memleketim Mardin'den Kars'a gidiyordum. Ağrı'dan Horasan'a doğru ilerlerken aracın bariyerlere çarpması sonucu takla attık. Kendimi yerde buldum, yanımdaki bir kadının eli kanıyordu. Ona 'Telefonun var mı?' diye sorduğumda 'var' dedi. Daha sonra 112'yi aradım" dedi.

Aktaş, kaza sırasında camdan fırladığını ve karın içinde kendini bulduğunu ifade ederek, "2 takla attığımızı hissettim ve daha sonra aracın 1-2 takla attığını da gördüm. Eşyalarımız karın altında kaldı" sözlerini ekledi. Sol kaburgasından yaralandığını kaydeden Aktaş, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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