Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'da Üç Otomobilin Çarpıştığı Kaza: 4 Yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti.

İddiaya göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 AY 501, 06 BM 2595 ve 06 DDH 718 plakalı otomobiller arasıda çarpışma yaşandı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.