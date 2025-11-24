Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kurtuluş Mahallesi oto sanayi çıkışında meydana geldi

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde, Kurtuluş Mahallesi oto sanayi çıkışında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Kazaya karışan araçlardan birinin polis aracı olduğu, hafif yaralanan 2 polis memurunun de tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

