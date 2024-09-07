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Erzurum'da Zorunlu İniş Yapan Uçaktaki Yolcular Frankfurt'a Ulaştı

Hindistan'dan gelen Vistara uçağı bombalı ihbar nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı, yolcular başka bir uçakla güvenli şekilde Frankfurt'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:08
Erzurum'da Zorunlu İniş Yapan Uçaktaki Yolcular Frankfurt'a Ulaştı

Erzurum Havalimanı'nda Acil Durum

Hindistan'dan Almanya'ya seyahat eden Vistara Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İhbar, uçaktaki bir yolcunun peçeteye yazdığı 'Uçakta bomba var' notuyla yapıldı. Olay, dün saat 16.30 sularında gerçekleşti.

Acil Ekipler Harekete Geçti

Uçağın firarından sonra AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde havalimanına sevk edildi. Uçakta bulunan 247 yolcu ve mürettebat, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların üzerleri de dikkatli bir şekilde arandı.

Arama Çalışmaları Sonuç Verdi

Uçakta yer alan her türlü bagajın detaylı arama işlemi gerçekleştirildi. Hem X-ray cihazları hem de arama köpekleri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, bomba ihbarının asılsız olduğu belirlendi. Uçak, havalimanı misafir parkına alındı.

Yolcular Frankfurt'a Yola Çıktı

Dün gece 23.30 itibarıyla tüm arama çalışmaları tamamlandıktan sonra, yolcular yeni bir uçakla Frankfurt’a uçmak üzere hareket etti. Yaklaşık 25 saat boyunca Erzurum'da bekleyen yolcular, saat 15.40’ta gelen başka bir Vistara uçağıyla Frankfurt’a ulaştı.

Öte yandan zorunlu iniş yapan uçağın Hindistan'a dönüşü ise yarın sabah 06.30'da planlandı.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için gelen farklı bir uçak yolcularını alarak Frankfurt'a uçtu.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için farklı bir uçak kente geldi. Yolcular yeni gelen uçağa bindi.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için farklı bir uçak kente geldi. Yolcular yeni gelen uçağa bindi.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için farklı bir uçak kente geldi. Yolcular yeni gelen uçağa bindi.

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş...

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için farklı bir uçak kente geldi. Yolcular yeni gelen uçağa bindi.

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