Erzurum'daki Çığ Faciası İkiz Kardeşleri Ayırdı: Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Çığ Faciasında İkiz Kardeşlerin Dramı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi, iki ikiz kardeşin hayatlarını değiştirdi. Milli sporcu Emre Yazgan çığın altında kalarak yaşamını yitirirken, kardeşi Yunus Yazgan yaralı olarak kurtuldu. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının, kondisyon çalışması için Sultan Sekisi mevkisinde gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında yaşanan bu talihsiz olay, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Yaralı Kardeş Ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile beraberindeki kurum müdürleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Yunus Yazgan'ı ziyaret ederek, kendisine teselli oldular.

Emre Yazgan'ın Spor Kariyeri

Olayda hayatını kaybeden Emre Yazgan, spor hayatına küçük yaşlarda başlamış ve birçok başarı kazanmıştır. 2017 yılında Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliği'nde birincilik elde etmiştir. 2023 yılında ise Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmış, aynı yıl Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda da 3'üncülük kazanmıştır.

Emre Yazgan, yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceler elde etmiş ve bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan ile yaralanan Yunus Yazgan'ın ikiz oldukları öğrenildi. Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindeki kurum müdürleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen ve olaydan yaralı kurtulan Yunus Yazgan'ı (solda) ziyaret edip, teselli etti.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan ile yaralanan Yunus Yazgan'ın ikiz oldukları öğrenildi. Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindeki kurum müdürleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen ve olaydan yaralı kurtulan Yunus Yazgan'ı (solda) ziyaret edip, teselli etti.