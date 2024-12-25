DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.965,56 -0,25%
BITCOIN
3.459.912,17 -1,04%

Erzurum'daki Taş Ambarlar Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:08
Erzurum'daki Taş Ambarlar Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da Tarihi Taş Ambarlar'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'da meydana gelen çatıda yangın, başarılı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ardından yapılan açıklamalara göre, can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici bir gelişme.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

Kentte 1860-1870 yıllarında askeri ambar olarak inşa edilen ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen tarihi yapı, turizme kazandırılmak amacıyla restore ediliyordu. Yangın, Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde yer alan Taş Ambarlar'da çıktı. İhbar üzerine, itfaiye, polisi ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere verdiği demeçte, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yangının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı. Tarihi yapının korunması konusundaki çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına...

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına...

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek