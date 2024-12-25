Erzurum'daki Taş Ambarlar Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da Tarihi Taş Ambarlar'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'da meydana gelen çatıda yangın, başarılı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ardından yapılan açıklamalara göre, can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici bir gelişme.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

Kentte 1860-1870 yıllarında askeri ambar olarak inşa edilen ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen tarihi yapı, turizme kazandırılmak amacıyla restore ediliyordu. Yangın, Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde yer alan Taş Ambarlar'da çıktı. İhbar üzerine, itfaiye, polisi ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere verdiği demeçte, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yangının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı. Tarihi yapının korunması konusundaki çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erzurum'da yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.