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Erzurum'daki Terör Propagandası ve Suç Paylaşımlarına Müdahale: 23 Gözaltı

Erzurum'da sosyal medyada terör propagandası yapan ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:15
Erzurum'daki Terör Propagandası ve Suç Paylaşımlarına Müdahale: 23 Gözaltı

Erzurum'da Terör Propagandası ve Suç İçerikli Paylaşımlar Hakkında Gözaltılar

Erzurum'da, sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 23 kullanıcının tespit edilmesi üzerine adli işlem başlatıldı. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ocak ayında gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetleri neticesinde bu kullanıcılara ulaşılmıştır.

Suçların Detayları

Yapılan incelemelerde, terör örgütü propagandası yaparak 18 kişinin suç işlediği belirlenmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi, Atatürk'e hakaret eden 1 kişi, müstehcenlikten 1 kişi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen 1 kişi hakkında da adli işlem yapılmıştır.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu

Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 site ve hesap ile ilgili de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

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