Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erzurum'daki Tragik Kaza için Sağlık Bakanlığından Taziye Mesajı

Sağlık Bakanlığı, Erzurum'daki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yaralı sağlık çalışanı için acil şifalar istedi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:47
Erzurum'daki Tragik Kaza için Sağlık Bakanlığından Taziye Mesajı

Sağlık Bakanlığı'ndan Erzurum'daki Kaza İçin Taziye

Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Açıklama, Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Bakanlık'tan Yürek Burkan Mesaj

Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yaptı. Bu trajik olayda, 2'si sağlık personeli olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Taziye Mesajı: “Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Ayrıca, tedavisi devam eden sağlık çalışanımıza acil şifalar diliyoruz.”

Toplumun Destek Olması Gerekiyor

Bu tür kazalar, sağlık çalışanlarının ne kadar değerli ve fedakar olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını ve yakınlarını bu zor dönemde destekleyeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Hafızayı zehir yapan besin! Zihni güçlendirip, hafıza depolarını fullüyor

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor

Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Tiryakilere kötü haber: En ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak!

Emekli maaşlarına 25 Ağustos ayarı! 4A 4B 4C'linin maaşı değişiyor: İşte yeni tablo

Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! 182 personel alımı yapılacak: KPSS şartı aranmıyor

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor

İş arayanlara müjde! Onlarca hastaneye KPSS şartsız personel alımı: Başvuru şartları açıklandı

En meraklı 4 burç açıklandı! Onların başına ne gelirse meraklarından geliyor

Emeklilere 2.500 TL'lik ek ödeme çıktı! Maaş hesabınızı kontrol edin: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

İstanbul, Ankara, İzmir'de evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut müjdesi verdi!

Hafızayı zehir yapan besin! Zihni güçlendirip, hafıza depolarını fullüyor

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak