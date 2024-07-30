Erzurum'daki Tragik Kaza için Sağlık Bakanlığından Taziye Mesajı

Sağlık Bakanlığı'ndan Erzurum'daki Kaza İçin Taziye

Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Açıklama, Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Bakanlık'tan Yürek Burkan Mesaj

Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yaptı. Bu trajik olayda, 2'si sağlık personeli olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Taziye Mesajı: “Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Ayrıca, tedavisi devam eden sağlık çalışanımıza acil şifalar diliyoruz.”

Toplumun Destek Olması Gerekiyor

Bu tür kazalar, sağlık çalışanlarının ne kadar değerli ve fedakar olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını ve yakınlarını bu zor dönemde destekleyeceğini vurguladı.