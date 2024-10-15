Erzurum'daki Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda 201 Bin 285 Hayvan Kontrol Edildi

Erzurum'da Hayvan Kontrolü: 201.285 Hayvan Denetlendi

Türkiye'de geçen yıl hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu, Erzurum'da hayvan sağlığını korumak için önemli bir görev üstleniyor. Bu kapsamda istasyonda toplamda 6.268 araç ve 201.285 hayvan kontrol edildi.

Vali Çiftçi'den İnceleme

Vali Mustafa Çiftçi, geçen yıl 19 Eylül'de pilot olarak hizmete açılan denetim istasyonunda incelemelerde bulundu. Kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek ve hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla 7/24 hizmet veren istasyonun çalışmalarını yerinde inceleyen Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger'den detaylı bilgi aldı.

İstasyonun Önemi

İstasyon, yerinde müdahale ederek hayvan sağlığını korumayı ve hastalık risklerini azaltmayı hedefliyor. Vali Çiftçi’ye, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karayolları 12. Bölge Müdür Yardımcısı Göktan Tanyıldızı ve diğer kurum müdürleri eşlik etti.

Türkiye'de hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilk kez Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda, bugüne kadar 6 bin 268 araç ve 201 bin 285 hayvanın kontrolü sağlandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (sağ 4), denetim istasyonunda incelemelerde bulundu.

Türkiye'de hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilk kez Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda, bugüne kadar 6 bin 268 araç ve 201 bin 285 hayvanın kontrolü sağlandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (sağ 4), denetim istasyonunda incelemelerde bulundu.