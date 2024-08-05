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Erzurum'daki Yabancı Uyruklu Sayısında Düşüş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yabancı uyruklu sayısında azalma olduğunu ve güvenlik verilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:07
Erzurum'daki Yabancı Uyruklu Sayısında Düşüş

Erzurum'da Yabancı Uyruklu Sayısındaki Azalma

Erzurum'un Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki yabancı uyruklu sayısında belirgin bir düşüş olduğunu duyurdu. 2021 yılında 5 bin 736 olan yabancı uyruklu sayısı, 2022'de 5 bin 592’ye, 2023’te ise 4 bin 848’e gerilemiştir. 2024 yılı için hedef 4 bin 360.

Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda asayiş durumunu ele aldı. Toplantıda, narkotik, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele hakkında bilgi verildi. Çiftçi, terör olaylarında %45 oranında azalma görüldüğünü belirtti.

Asayiş Olaylarında Artış

Geçen yıl ocak-temmuz aylarında toplam 6 bin 213 olan asayiş olayları, bu yılın 7 ayında 6 bin 619’a yükselmiş durumda. Benzer şekilde, narkotik olayları 340’tan 357’ye, kaçakçılık ve organize suçlar da 152’den 185’e çıkmıştır.

Düzensiz Göçle Mücadele

Göçmen kaçakçılığı vakaları da yine artış göstermiştir; geçen yıl 38 olan rakam, bu yıl 49’a ulaşmıştır. Düzensiz göçle etkin mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Çiftçi, uluslararası koruma altında 1651 kişi ve geçici koruma altında 855 Suriyeli bulunduğunu da aktardı.

Çiftçi, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinin normalleşmesini istemeyenlerin varlığından bahsederek, Erzurum halkının bu noktada dikkatli olmalarını istedi. İstihdam sorunu üzerine de 286 kişinin yatırım için arsa beklediğini ve turizm ile istihdamı artırmak için çaba sarf ettiklerini ekledi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Asayiş ve...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, kentteki asayiş, narkotik, kaçakçılık ile organize ve siber suçlarla mücadele, terör ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Asayiş ve...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, kentteki asayiş, narkotik, kaçakçılık ile organize ve siber suçlarla mücadele, terör ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Asayiş ve...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, kentteki asayiş, narkotik, kaçakçılık ile organize ve siber suçlarla mücadele, terör ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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