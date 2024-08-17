Erzurum'dan Gazze'ye Destek: Sessiz Yürüyüş

Erzurum'daki Sağlık Çalışanlarından Anlamlı Eylem

Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin halkına destek vermek amacıyla 40 haftadır 'sessiz yürüyüş' düzenliyor. Bu yürüyüşler, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara bir protesto niteliği taşıyor.

Yürüyüş Detayları

Yürüyüş, Erzurum Kalesi önünde doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde dövizler ve pankartlar taşıyarak, kentteki park ve etkinlik alanında yürüdü.

Açıklama ve Duygular

Yürüyüş sırasında konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Sümbül, "Gazze halkı yıllardır süren açlık, salgın hastalıklar ve şiddet ile mücadele ediyor. Ancak onurlu direnişlerinden asla taviz vermiyorlar," ifadelerini kullandı.

Boykot Çağrısı

Sümbül, İsrail ürünlerine karşı yapılacak boykotun hayati öneme sahip olduğunu söyledi. "Dünyada adalet arayışındayız. Vicdanımızla, eylemlerimizle Gazze’deki kardeşlerimizin yanındayız. Yerli ürünleri destekleyip, bir nesil inşa edeceğiz," dedi. Katılımcılar, etkinlik sonunda hayatını kaybedenler için dua ederek yürüyüşü tamamladılar.

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 40 haftadır sürdürüyor.

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 40 haftadır sürdürüyor.

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 40 haftadır sürdürüyor.

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 40 haftadır sürdürüyor.