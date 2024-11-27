Erzurum Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta 'Palto' ile Sahne Aldı

Tunus'ta 25. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali'nde 'Palto'

Tunus'ta gerçekleşen 25'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali'nde, Türkiye'yi temsil eden Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), “Palto” adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Oyun, Tunus Belediye Tiyatrosu'nda Sahnelendi

Başkent Tunus'taki Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen “Palto”, ünlü yazar Nikolay Vasilyevic Gogol'un eserine dayanmaktadır. Oyun, Tunus'taki misyon temsilcileri ve burada yaşayan Türkler ile Tunuslu sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Akakiy'in Mücadelesi

Oyunun ana kahramanı Akakiy Akakiyeviç, eski paltosunun yerine elindeki tüm parayla diktirdiği yeni paltosunu çaldırdıktan sonra, çalınan paltosunu bulma mücadelesini anlatmaktadır. Abdullah Arif Atalay tarafından yönetilen bu oyunda Yılmaz Karakuzu, Özlem Çiftçi Sak, Özlem Uslu, Ergenekon Cemil Başdoğan, Onur Emre Teber, Halit Burak Günuğur ve Berkay Alkan gibi yetenekli oyuncular yer aldı.

Kültürel Bağların Güçlenmesi

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, oyun sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkeler arasındaki ilişkinin çok değişik yöntemleri var ama kültür en etkilisi. Türkiye ile Tunus arasında kültürel ve tarihi bağlar çok derin. Bugün bu bağları tazeleyen güzel bir etkinliğe hep birlikte imza atıyoruz. Tunus'ta kültürel faaliyetlerde aktif olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.