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Erzurum Diplomasi Akademisi 9. Eğitim Dönemini Başlatıyor

Erzurum Diplomasi Akademisi, 9. eğitim dönemiyle gençlere uluslararası alanda önemli fırsatlar sunacak.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:08
Erzurum Diplomasi Akademisi 9. Eğitim Dönemini Başlatıyor

Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 9. Eğitim Dönemi Başlıyor

Erzurum'da kurulan Diplomasi Akademisi, "Sınırlarını aşan gençlik" mottosuyla, 2023 yılı itibarıyla 9. eğitim dönemine kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2015 yılında kurulan akademi, toplamda yaklaşık bin üniversite öğrencisine eğitim vererek uluslararası diplomasi alanında gençlerin bilgi ve tecrübelerini arttırmayı amaçlıyor.

Kuruluşun Geçmişi ve Hedefleri

Başlangıçta Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli gençlik kuruluşlarının desteğiyle faaliyete geçen Erzurum Diplomasi Akademisi, yıllar içindeki birikimiyle eğitimlerine devam ediyor. Katılımcılar, teorik eğitimlerin yanında saha çalışmalarıyla da deneyim kazanma fırsatına sahip. Gençler, Orta Doğu, Filistin, Balkanlar, İran, Afrika ve Avrupa gibi pek çok bölgede saha çalışmaları gerçekleştirebilecekler.

Gençlere Doğru Ufuklar Sunmak

Genel Koordinatör Ergün Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademinin bir grup genç arkadaşın girişimiyle başladığını belirtiyor. Engin, "Gençlerin doğru değerlendirmelerle önlerinin açılması gerektiğini düşünüyoruz. İçerideki kısır tartışmalar yerine dışarıya bakarak ufuk açmalıyız," ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Sahada Eğitim Alma İmkanları

Farklı alanlarda uzmanlaşmayı hedefleyen eğitimciler ve katılımcılar için yeni programlar geliştirilecektir. Engin, "Bölgesel çalışmalar yerine alan çalışmaları yaparak, tüm bölgelerde konuyu derinlemesine ele almayı düşünüyoruz," diye ekledi. Ayrıca, akademi mezunları yeni sezonlar için eğitim süreçlerine aktif şekilde destek veriyorlar.

Katılımcıların Görüşleri

Diplomasi Akademisi Eğitim Koordinatörü Dilşat Tanas, akademinin sunduğu imkanlarla kendisini geliştirdiğini ve uluslararası arenada faaliyetlerde bulunma fırsatını yakaladığını vurguladı. Atatürk Üniversitesi öğrencisi Fatmanur Çülük, uluslararası alanda kendini geliştirmek amacıyla akademiye başvurduğunu belirtti.

Diplomasi Akademisi'nin bu yeni dönemi, gençlere sunacağı fırsatlarla uluslararası ilişkilerde kendilerini geliştirmeleri için önemli bir kapı aralıyor.

Erzurum'da bir grup gencin "Sınırlarını aşan gençlik" sloganı ile kurduğu, bu zamana kadar...

Erzurum'da bir grup gencin "Sınırlarını aşan gençlik" sloganı ile kurduğu, bu zamana kadar yaklaşık bin üniversitelinin eğitim aldığı Erzurum Diplomasi Akademisi, 9. eğitim dönemine başlıyor. Diplomasi Akademisi Eğitim Koordinatörü Dilşat Tanas açıklama yaptı.

Erzurum'da bir grup gencin "Sınırlarını aşan gençlik" sloganı ile kurduğu, bu zamana kadar...

Erzurum'da bir grup gencin "Sınırlarını aşan gençlik" sloganı ile kurduğu, bu zamana kadar yaklaşık bin üniversitelinin eğitim aldığı Erzurum Diplomasi Akademisi, 9. eğitim dönemine başlıyor. Diplomasi Akademisi Eğitim Koordinatörü Dilşat Tanas açıklama yaptı.

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