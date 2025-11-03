Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluştu; okul çevresi güvenliği için alınan tedbirleri anlattı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 18:15
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler

Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul çevresi güvenliğinde yeni tedbirler

Palandöken - Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ziyareti

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevresi denetimleri kapsamında Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

"Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Yanındayız, İyi Ki Varsınız" konulu denetim kapsamında Karaburun, "Okul Polisi" yeleğiyle öğrencilerle sohbet etti; ardından öğretmenlere okul çevresinde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Karaburun, uygulamalara ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'de daha önce yapılmamış birşey yaptık ve okul çevrelerinde bütün okullarımızı polislere zimmetledik. Okul çevrelerinde o arkadaşlarımız görevli devriye halinde geziyorlar. Oradaki internet kafeleri, büfeleri, parkları ve hatta yolda bulunan şüpheli şahıslar ve araçlar arkadaşlarımız inceliyorlar, kontrol ediyorlar."

Emniyet güçlerinin okul çevresindeki güvenlik çalışmalarında topyekun hareket ettiğini vurgulayan Karaburun, herhangi bir ek talimat almayan ekiplerin bile okul çevresinde beklediklerini aktardı.

Karaburun, uygulamaların eğitim sezonunun bitimine kadar süreceğini belirterek, "Çocuklarımızı gereksiz, ilgisiz, hiç kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarla hiç kimse eğitimini etkileyecek bir diyalog içinde bulunamayacak, giremeyecek." dedi.

Son olarak Müdür Karaburun, öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmede gelen talepleri not aldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevresi denetimleri kapsamında ziyaret ettiği...

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevresi denetimleri kapsamında ziyaret ettiği lisedeki öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Karaburun, "Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Yanındayız, İyi Ki Varsınız" konulu denetim kapsamında, "Okul Polisi" yeleği ile Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevresi denetimleri kapsamında ziyaret ettiği...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor