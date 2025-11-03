Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul çevresi güvenliğinde yeni tedbirler

Palandöken - Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ziyareti

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevresi denetimleri kapsamında Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

"Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Yanındayız, İyi Ki Varsınız" konulu denetim kapsamında Karaburun, "Okul Polisi" yeleğiyle öğrencilerle sohbet etti; ardından öğretmenlere okul çevresinde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Karaburun, uygulamalara ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'de daha önce yapılmamış birşey yaptık ve okul çevrelerinde bütün okullarımızı polislere zimmetledik. Okul çevrelerinde o arkadaşlarımız görevli devriye halinde geziyorlar. Oradaki internet kafeleri, büfeleri, parkları ve hatta yolda bulunan şüpheli şahıslar ve araçlar arkadaşlarımız inceliyorlar, kontrol ediyorlar."

Emniyet güçlerinin okul çevresindeki güvenlik çalışmalarında topyekun hareket ettiğini vurgulayan Karaburun, herhangi bir ek talimat almayan ekiplerin bile okul çevresinde beklediklerini aktardı.

Karaburun, uygulamaların eğitim sezonunun bitimine kadar süreceğini belirterek, "Çocuklarımızı gereksiz, ilgisiz, hiç kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarla hiç kimse eğitimini etkileyecek bir diyalog içinde bulunamayacak, giremeyecek." dedi.

Son olarak Müdür Karaburun, öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmede gelen talepleri not aldı.

