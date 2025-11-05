Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Sürekli Sokaklarda Olacağız

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 'Narko Alan' uygulamasında eş zamanlı denetimlerle sahadan geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:22
Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi'nde gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasını yerinde denetledi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Karaburun, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Eş zamanlı denetimlerle kararlılık mesajı

Karaburun, narkotik madde kullanımını engellemek için eş zamanlı denetimler yaptıklarını belirterek, "Sahadan bir adım bile geri durmayacağız. Personelimizle birlikte sürekli sokaklarda olacağız" dedi.

Yapılacak olan eş zamanlı denetimlerle uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayacaklarını dile getiren Karaburun, "Gece gündüz 24 saat sahadayız" ifadelerini kullandı. Umuma açık yerler, şüpheli araç ve şahıslara yönelik yapılan çalışmada narkotik madde kullanan, taşıyan, bulunduran ve satan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik faaliyetlerin süreceği vurgulandı.

Karaburun, Erzurum'un her noktasında, her sokağında ekiplerin görüleceğini belirterek, "Lütfen bize destek olun, yardım edin. Gördüğünüz her şüpheli olayı, şüpheli durumu bize bildirmekten çekinmeyin" çağrısında bulundu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, UYGULAMA SIRASINDA VATANDAŞLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

