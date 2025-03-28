Erzurum Emniyet Müdürü'nden Bayram Trafiği Uyarısı

Bayram İçin Uyarılar Yapıldı

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bayram tatilini ilde geçirmek üzere kente gelecek sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda önemli çağrıda bulundu. Yırtar, yolculukların dikkatli ve dinlenerek yapılmasını vurguladı.

Huzur ve Güven İçin Hazırız

Aşkale uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte iftar yapan Yırtar, gazetecilere, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 hazır olduklarını belirtti. Ramazan ayının huzurlu geçtiğini dile getiren Yırtar, "Ramazan tedbirlerimizi arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde yerine getirdi" dedi.

Bayram Dönemi Önlemleri

Bayram dönemi için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Yırtar, "Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatilde batı illerinden gelecek hemşehrilerimiz olacak. Trafik kurallarına uygun, acele etmeden, dinlenerek gelmelerini ve huzurlu bir bayram geçirmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Yoğun Güvenlik Önlemleri

Yırtar ayrıca, kent genelinde alınacak önlemler hakkında da bilgi vererek, "Günlük yaklaşık 800 personelle sabah ve bayram namazında camilerde tedbirlerimizi alacağız. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde güvenlik önemlerimizi artıracağız. Huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bayram tatilini kentte geçirmek üzere il dışından gelecek sürücülere, trafik kurallarına uymaları, yolculuklarını acele etmeden dinlenerek yapmaları uyarısında bulundu. Aşkale uygulama noktasındaki polis ekipleri, ramazan bayramı öncesi denetimlerini arttırdı.

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bayram tatilini kentte geçirmek üzere il dışından gelecek sürücülere, trafik kurallarına uymaları, yolculuklarını acele etmeden dinlenerek yapmaları uyarısında bulundu. Aşkale uygulama noktasındaki polis ekipleri, ramazan bayramı öncesi denetimlerini arttırdı.