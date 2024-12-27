Erzurum Emniyeti, 'Kara Fatma' Tiyatro ile Terör ve Şiddete Karşı Farkındalık Yarattı

Erzurum'da Farkındalık Yaratacak Tiyatro Oyunu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, terör ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği özel etkinlikte üniversite öğrencilerine, milli mücadelenin kahramanlarından 'Kara Fatma''nın hikayesini konu alan bir tiyatro oyunu izlettirdi.

Kara Fatma'nın Kahramanlık Öyküsü

Etkinlik, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi. Terör örgütlerinin eleman teminini engelleyerek, gençler arasında terör konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve milli manevi duyguların pekiştirilmesi hedeflendi.

Atatürk Üniversitesi'ndeki 300 öğrenci, Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kara Fatma isimli tiyatro oyununu izleyerek, Kurtuluş Savaşı döneminde bu güçlü kadın kahramanın cesaretine tanıklık ettiler.

Tiyatro gösteriminin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunularak, etkinliğin coşkusu artırıldı.