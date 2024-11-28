Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 59 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da etkili olan olumsuz hava koşulları, 59 mahalle ve köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Özellikle Erzurum’da dört gün önce başlayan kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalar meydana getirdi.

Erzurum merkezine bağlı 14 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'daki Durum

Erzincan’da da kar yağışı ve tipi sebebiyle 37 köy yolu kapandı. Yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden oluyor. Kapanan köy yollarının tekrar açılması için 38 iş makinesi ve 92 personel görev yapıyor.

Ardahan'daki Durum

Ardahan'da da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 8 köyün yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bulunuyor. Kar, özellikle yüksek yerlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.